Аварійні відключення світла: експерт назвав нову тактику РФ та терміни відновлення енергосистеми

Експерт Рябцев пояснив, як швидко відновлять світло після ударів Росії / © ТСН.ua

Реклама

Росія не припиняє завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призводить до вимушених аварійних відключень у низці регіонів. Однак українська енергосистема набагато краще підготовлена до відновлення після ворожих атак, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Хоча короткочасні перебої з електропостачанням все ще є ймовірними, енергетики гарантують оперативне відновлення.

Про це за словами фахівець з питань енергетики Геннадій Рябцев сказав у коментарі «24 Каналу».

За його словами, енергосистема України 2025 року значно стійкіша до викликів війни завдяки проведеній міжсезонній підготовці.

Реклама

Експерт переконаний, що аварійні вимкнення, як от ті, що були запроваджені 13 жовтня у Полтавській, Сумській, Харківській, частково Кіровоградській та Запорізькій (для промисловості) областях, не будуть тривалими, як це спостерігалося в сезоні 2022–2023 років.

Росія змінила стратегію, зосередившись на послідовному виведенні з ладу енергообладнання великих установок у прифронтових регіонах. Це спричиняє локальні обмеження, але обмежено впливає на стійкість системи в цілому.

Хоча повна безперебійність енергопостачання впродовж опалювального сезону не гарантується через триваючі обстріли, енергетики мають необхідні запаси, резерви та обладнання, щоб швидко відновлювати живлення навіть після прямих влучань.

«Світло повернеться швидше, ніж сподівається Росія»

Геннадій Рябцев також запевнив, що зусилля енергетиків дозволять швидко повернути електричну та теплову енергію мешканцям прифронтових областей, попри інтенсивність атак. Він підкреслив високий рівень захисту та надійності роботи системи, що засвідчує її стійкість.

Реклама

Експерт наголосив, що громадянам варто бути готовими до можливих тимчасових вимкнень, особливо у прифронтових зонах, де вони можуть тривати від кількох днів до тижнів. Водночас він запевнив, що енергетики незмінно відновлюватимуть енергоживлення після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки дронів-камікадзе на Одеську область у Білгород-Дністровському районі сталися відключення світла.

12 жовтня вранці стало відомо, що частина Білгород-Дністровського міста та району залишилася без електро- та водопостачання.