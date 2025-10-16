Аварійні відключення світла по всій країні: в "Укренерго" зробили заяву про екстрені графіки

Аварійні відключення світла / © ТСН.ua

Сьогодні, 16 жовтня, в усіх без винятку регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це заявили в «Укренерго».

Через критичний дефіцит потужності, спричинений пошкодженнями, енергетики були змушені вдатися до незапланованих відключень світла для населення по всій країні.

Крім того, до кінця доби тривають обмеження для великих споживачів: у всіх регіонах продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Чого очікувати завтра, 17 жовтня

Наступного дня обмеження торкнуться лише промисловості. Застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів заплановане на всій території України в період від 07:00 до 22:00.

Ситуація в регіонах

На Чернігівщині місцевий оператор системи розподілу (обленерго) наразі використовує три черги погодинних відключень для балансування мережі.

Енергетики наголошують, що ситуація динамічна. Громадян закликають негайно максимально заощаджувати електроенергію, якщо наразі вона є в їхніх домівках.

Нагадаємо, українські енергетики заявили про складну ситуацію в енергосистемі. Сьогодні зранку, 16 жовтня, в Україні вже почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла.

Зокрема, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. За даними обленерго, наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.