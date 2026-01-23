Аварійні відключення світла припиняться: Шмигаль назвав терміни

Відключення світла в Україні

Найближчими днями повинен відбутися перехід від аварійних до погодинних відключень світла.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Наше завдання — вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи», — зазначив він.

Шмигаль додав, що ситуація в енергосистемі залишається важкою через суттєвий дефіцит потужності, але спостерігається тенденція до часткової стабілізації.

Міністр також повідомив, що відбулася повна верифікація когенераційних установок у Києві та області.

«Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати», — наголосив він.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль назвав 22 січня найважчим днем для енергосистеми України після блекауту у листопаді 2022 року.