ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

До 12 годин на добу: які прогнози аварійних відключень світла цього тижня

«Укренерго» попереджає про погодинні відключення електроенергії у трьох чергах споживачів. Найскладніша ситуація — у Чернігівській та Донецькій областях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
До 12 годин на добу: які прогнози аварійних відключень світла цього тижня

Відключення світла / © unsplash.com

Українці найближчими днями можуть залишатися без електроенергії до 12 годин на добу.

Про це повідомив Віталій Зайченко, голова правління «Укренерго» в ефірі телемарафону 10 грудня.

Відключення стосуватимуться трьох черг споживачів, але в різних регіонах ситуація може відрізнятися.

За словами Зайченка, аварійні відключення стали наслідком обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів, зокрема на Сумщині, а також несприятливого збігу обставин: пошкоджено генерацію і немає можливості підтримувати роботу гідростанцій.

«Тому для збереження цілісності енергосистеми диспетчер був змушений застосувати аварійні відключення», — пояснив він.

Відключення електрики посилилися після масштабної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 6 грудня 2025 року.

Під удар потрапили області:

  • Київська,

  • Чернігівська,

  • Львівська,

  • Одеська,

  • Запорізька,

  • Дніпропетровська,

  • Миколаївська,

  • Харківська.

Також Росія пошкодила теплоелектростанції ДТЕК і змусила атомні електростанції тимчасово зменшити виробництво електроенергії. У ніч проти 7 грудня удар по Кременчуцькому району Полтавщини спричинив часткові перебої з тепло- та водопостачанням.

Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що графіки погодинних відключень електроенергії діють по всій країні, а уряд працює над скороченням тривалості відключень.

Нагадаємо, раніше енергетики пояснили справжню причину відключень світла в Україні. Причина не в тому, що країна нібито продає електроенергію Молдові. Насправді ж причиною відключень стали масовані атаки Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie