До 12 годин на добу: які прогнози аварійних відключень світла цього тижня

Відключення світла / © unsplash.com

Українці найближчими днями можуть залишатися без електроенергії до 12 годин на добу.

Про це повідомив Віталій Зайченко, голова правління «Укренерго» в ефірі телемарафону 10 грудня.

Відключення стосуватимуться трьох черг споживачів, але в різних регіонах ситуація може відрізнятися.

За словами Зайченка, аварійні відключення стали наслідком обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів, зокрема на Сумщині, а також несприятливого збігу обставин: пошкоджено генерацію і немає можливості підтримувати роботу гідростанцій.

«Тому для збереження цілісності енергосистеми диспетчер був змушений застосувати аварійні відключення», — пояснив він.

Відключення електрики посилилися після масштабної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 6 грудня 2025 року.

Під удар потрапили області:

Київська,

Чернігівська,

Львівська,

Одеська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Харківська.

Також Росія пошкодила теплоелектростанції ДТЕК і змусила атомні електростанції тимчасово зменшити виробництво електроенергії. У ніч проти 7 грудня удар по Кременчуцькому району Полтавщини спричинив часткові перебої з тепло- та водопостачанням.

Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що графіки погодинних відключень електроенергії діють по всій країні, а уряд працює над скороченням тривалості відключень.

Нагадаємо, раніше енергетики пояснили справжню причину відключень світла в Україні. Причина не в тому, що країна нібито продає електроенергію Молдові. Насправді ж причиною відключень стали масовані атаки Росії.