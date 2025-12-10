- Дата публікації
До 12 годин на добу: які прогнози аварійних відключень світла цього тижня
«Укренерго» попереджає про погодинні відключення електроенергії у трьох чергах споживачів. Найскладніша ситуація — у Чернігівській та Донецькій областях.
Українці найближчими днями можуть залишатися без електроенергії до 12 годин на добу.
Про це повідомив Віталій Зайченко, голова правління «Укренерго» в ефірі телемарафону 10 грудня.
Відключення стосуватимуться трьох черг споживачів, але в різних регіонах ситуація може відрізнятися.
За словами Зайченка, аварійні відключення стали наслідком обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів, зокрема на Сумщині, а також несприятливого збігу обставин: пошкоджено генерацію і немає можливості підтримувати роботу гідростанцій.
«Тому для збереження цілісності енергосистеми диспетчер був змушений застосувати аварійні відключення», — пояснив він.
Відключення електрики посилилися після масштабної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 6 грудня 2025 року.
Під удар потрапили області:
Київська,
Чернігівська,
Львівська,
Одеська,
Запорізька,
Дніпропетровська,
Миколаївська,
Харківська.
Також Росія пошкодила теплоелектростанції ДТЕК і змусила атомні електростанції тимчасово зменшити виробництво електроенергії. У ніч проти 7 грудня удар по Кременчуцькому району Полтавщини спричинив часткові перебої з тепло- та водопостачанням.
Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що графіки погодинних відключень електроенергії діють по всій країні, а уряд працює над скороченням тривалості відключень.
Нагадаємо, раніше енергетики пояснили справжню причину відключень світла в Україні. Причина не в тому, що країна нібито продає електроенергію Молдові. Насправді ж причиною відключень стали масовані атаки Росії.