У трьох областях на західній Україні аварійні відключення світла / © Associated Press

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Сьогодні, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».



«Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам», — йдеться у повідомленні.

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Атака по західній Україні 20 листопада — що відомо

Зрання російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на західні області України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За повідомленнями місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та безпілотники.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків писав про роботу ППО та анонсував перебої зі світлом у місті. Він також закликав містян зарядити павербанки та зробити запаси води і попередив про ймовірні нові повітряні атаки впродовж дня.

У Львові після вибухів фіксують падіння уламків у кількох місцях.

Зазначимо, Польща підняла у повітря військову авіацію та посилила контроль за повітряним простором через активність ракет поблизу західних кордонів України. Повідомлялося, що ракета перетнула повітряний простір країни.

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