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Аварійні відключення світла: що сталося у трьох областях заходу України
«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень світла у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях через російську атаку на об’єкти енергетики.
Сьогодні, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам», — йдеться у повідомленні.
Атака по західній Україні 20 листопада — що відомо
Зрання російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на західні області України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За повідомленнями місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та безпілотники.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків писав про роботу ППО та анонсував перебої зі світлом у місті. Він також закликав містян зарядити павербанки та зробити запаси води і попередив про ймовірні нові повітряні атаки впродовж дня.
У Львові після вибухів фіксують падіння уламків у кількох місцях.
Зазначимо, Польща підняла у повітря військову авіацію та посилила контроль за повітряним простором через активність ракет поблизу західних кордонів України. Повідомлялося, що ракета перетнула повітряний простір країни.