Аварійні відключення світла: "Укренерго" повідомило про стан енергосистеми

Відключення світла

Через наслідки масованих атак та складні погодні умови ситуація в енергосистемі України залишається напруженою. В окремих областях запроваджено екстрені заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго» у Facebook.

Відключення: де не діють графіки

Сьогодні, 19 лютого, у більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ), а для промисловості запроваджено обмеження потужності. Проте через нестабільну ситуацію в окремих областях енергетики змушені вдатися до аварійних відключень.

В «Укренерго» наголошують: у зонах дії аварійних відключень попередньо оприлюднені графіки не діють. Повернення до прогнозованих ГПВ відбудеться одразу після стабілізації системи. Актуальну інформацію щодо свого регіону споживачі можуть знайти на сторінках місцевих обленерго.

Наслідки обстрілів та негоди

Енергосистема потерпає не лише від ударів ворога, а й від стихії:

Негода: через ожеледь, сніг та сильний вітер знеструмлено 458 населених пунктів у шести областях (Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській).

Обстріли: внаслідок цілеспрямованих ударів РФ по інфраструктурі та бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Рівень споживання та заклики до ощадливості

Станом на ранок 19 лютого рівень споживання відповідає сезонним нормам. Пік навантаження вчора ввечері був на 2,8% вищим, ніж у вівторок, що пов’язано зі зменшенням обмежень у деяких регіонах.

Енергетики закликають українців дотримуватися режиму економії:

Обмежте використання потужних електроприладів у пікові години. Перенесіть енергоємні процеси (прання, обігрівання) на нічний час — після 23:00.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за офіційними повідомленнями ваших операторів системи розподілу», — додали в компанії.

Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що є ключем до виживання міст під час обстрілів енергетики. Це — автономна генерація.