Аварійні відключення та проблеми з водою: що відомо про наслідки російських ударів по Житомирщині

Відключення світла

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У Житомирській області після російських ударів у середу, 30 вересня, запровадили аварійні відключення електроенергії, а через перебої з електропостачанням в обласному центрі виникли проблеми з роботою систем водопостачання та водовідведення.

Про це повідомили АТ «Житомиробленерго» та КП «Житомирводоканал».

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«На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ). З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!» — йдеться в повідомленні «Житомиробленерго».

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Через перебої з електропостачанням тимчасово призупинили роботу окремі об’єкти «Житомирводоканалу». Підприємство повідомило, що його фахівці почали підключати резервні джерела живлення.

«Фахівці підприємства поступово підключають генератори на водопровідних та каналізаційних насосних станціях, щоб забезпечити роботу насосного обладнання та відновити стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення», — зазначили у «Житомирводоканалі».

Таким чином, перебої з електропостачанням після російських атак позначилися і на роботі міської системи водопостачання. На підприємстві працюють над відновленням її стабільної роботи за допомогою генераторів.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила першу масовану та комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України від кінця минулого опалювального сезону.

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Раніше повідомлялося, що через російські обстріли енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня нові відключення світла зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

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