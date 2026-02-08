Аварійні відключення у більшості регіонів: в “Укренерго” пояснили, чому не діють графіки

В більлості регіонів України у неділю, 8 лютого застосовані аварійні відключення / © ТСН

Реклама

Ситуація в енергосистемі залишається складною, а рівень пошкоджень мереж та дефіцит потужності наразі не дозволяють повернутися до планових обмежень у більшості регіонів України.

НЕК «Укренерго» повідомляє, що атомна генерація все ще працює не на повну силу через руйнування інфраструктури, спричинені масованими ракетно-дроновими ударами цього тижня.

Яка ситуація зі світлом після атаки 7 лютого

Енергетики цілодобово працюють над відновленням високовольтних підстанцій та електростанцій, які стали цілями для російських обстрілів. Головне завдання зараз — повернути в роботу пошкоджене обладнання, щоб атомні станції могли вийти з режиму вимушеного розвантаження та дати системі необхідні кіловати.

Реклама

Попри загальну напругу, фахівці фіксують перші позитивні зрушення завдяки безперервним ремонтам. В окремих областях обсяг застосованих обмежень сьогодні вже менший, ніж учора, що свідчить про поступове відновлення пропускної здатності магістральних мереж.

Коли повернуться графіки відключення світла

Оприлюднені напередодні погодинні розклади наразі скасовані у більшості областей, оскільки диспетчери змушені застосовувати екстрені аварійні відключення для балансування системи. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться миттєво, щойно ситуація стабілізується, тому споживачам радять стежити за оперативними оновленнями на сторінках місцевих обленерго.

Енергетики також звертаються з проханням не вмикати потужні прилади одразу після появи світла, щоб уникнути різких стрибків навантаження та повторних аварій. Найкращий спосіб допомогти системі вистояти — перенести прання, обігрів та інші енергоємні процеси на нічні години, коли споживання падає.

Нагадаємо, Київ повертається до тимчасових графіків відключень світла. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці.