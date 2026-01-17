ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Аварійні відключення: в якій області сидітимуть без світла

Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні ситуація зі світлом складна

В Україні ситуація зі світлом складна

Сьогодні, 17 січня, на Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень світла для 1-5 черг споживачів. Спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

Про це повідомили в Сумиобленерго.

«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини о 09:45 запроваджені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів.Причина — пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 17 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie