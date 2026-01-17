- Дата публікації
Аварійні відключення: в якій області сидітимуть без світла
Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Сьогодні, 17 січня, на Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень світла для 1-5 черг споживачів. Спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.
Про це повідомили в Сумиобленерго.
«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини о 09:45 запроваджені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів.Причина — пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 17 січня, для столиці та всіх регіонів України.