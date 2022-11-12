Аварійні відключення сьогодні запровадили у восьми областях України: деталі

"Укренерго" попередило про аварійні відключення світла у восьми регіонах та у Києві.

У суботу, 12 листопада аварійні відключення світла застосовуватимуть у Києві та восьми областях України – Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.

В усіх інших областях України відключення не прогнозуються.

Відключення світла в містах України

Після масованих атак Росії у жовтні по об'єктах критичної інфраструктури в Україні ввели стабілізаційні відключення світла. Діють два режими відключень – плановий та аварійний. Планові відключення відбуваються за графіком, аварійні – без попереджень, оскільки їх неможливо передбачити.

Тим часом у Верховній Раді висловили сподівання, що вже від початку наступного тижня, ситуація з електроенергією в Україні має значно покращитися. У парламенті кажуть, що тривалість відключень вже зменшилася.

В "Укренерго" прогнозують, що зима в Україні буде надважкою.

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