Аварійні відключення світла: нардеп розповів, як зміняться підходи розподілу електрики

Чи будуть запроваджені аварійні відключення світла - це залежить від потужності атак РФ.

У разі запровадження графіків аварійного відключення світла елетроенергія буде справедливо розподілена між областями.

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу "Еспресо".

Також читайте Можуть зрости утричі: якими будуть нові тарифи на газ та електроенергію для українців

"Обмеження однозначно будуть, але уряд і енергетичні компанії "Укренерго" та обленерго разом з військовими адміністраціями мають гарантувати, що в разі обмеження електроенергії вона буде справедливо розподілятись між областями", - наголосив Кучеренко.

Він підкреслив, що під час атак потрібно розраховувати на ППО та інженерний захист.

"В нас є певна спроможність брати, купувати електроенергію в європейських країн, що дуже важливо для стабілізації нашого енергопостачання. Це не закриє всі проблеми, але всі наші блоки працюють, ремонти пройдені, вугілля і газ є", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, раніше енергетики заявили, що в кількох областях неможливо уникнути відключення світла під час опалювального сезону.

Читайте також: