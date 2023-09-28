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Аварійні відключення світла: нардеп розповів, як зміняться підходи розподілу електрики

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Аварійні відключення світла: нардеп розповів, як зміняться підходи розподілу електрики

Відключення світла / Фото: Associated Press

Чи будуть запроваджені аварійні відключення світла - це залежить від потужності атак РФ.

У разі запровадження графіків аварійного відключення світла елетроенергія буде справедливо розподілена між областями. 

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Обмеження однозначно будуть, але уряд і енергетичні компанії "Укренерго" та обленерго разом з військовими адміністраціями мають гарантувати, що в разі обмеження електроенергії вона буде справедливо розподілятись між областями", - наголосив Кучеренко.

Він підкреслив, що під час атак потрібно розраховувати на ППО та інженерний захист.

"В нас є певна спроможність брати, купувати електроенергію в європейських країн, що дуже важливо для стабілізації нашого енергопостачання. Це не закриє всі проблеми, але всі наші блоки працюють, ремонти пройдені, вугілля і газ є", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, раніше енергетики заявили, що в кількох областях неможливо уникнути відключення світла під час опалювального сезону.

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Дата публікації
Перегляди
316
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