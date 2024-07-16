Аварійні відключення світла: у Міненерго прогнозують поліпшення ситуації

Після усунення несправностей обладнання на енергооб'єкті, обленерго повернуться до погодинних графіків відключення світла.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що графіки аварійних відключень електроенергії, запроваджені у вівторок, 16 липня, через несправності обладнання на одному з енергооб'єктів, найближчим часом буде скасовано.

Про це посадовиця заявила в ефірі каналу "Ми-Україна" ввечері вівторка.

"Наші енергетики намагалися якнайшвидше привести до ладу енергообладнання, вже зараз воно в роботі, налагоджуються останні технологічні процеси", – сказала Гринчук.

За її словами, після остаточного полагодження обладнання і підключення його до енергосистеми графіки аварійних відключень можна буде скасувати і повернутися до погодинних.

Нагадаємо, в Україні вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через що дефіцит енергії в системі збільшився. Крім того, о 10:00 енергетики застосували аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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