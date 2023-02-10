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Аварійні відключення світла в Україні: в "Укренерго" повідомили, де ситуація найскладніша

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Аварійні відключення світла в Україні: в "Укренерго" повідомили, де ситуація найскладніша

Фото: Getty Images

Мережеві обмеження через атаку діють на Харківщині, Хмельниччині, Одещині та Київщині.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури під час масованої російської атаки 10 лютого в Україні у кількох регіонах тривають аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація наразі на Харківщині.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі значний. 

Ремонтні бригади вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах поступово покриття споживання повертається у межі визначених лімітів.

"Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 10 лютого російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. 

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Дата публікації
Перегляди
7299
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