Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським – Тимочко

Після виходу ЗСУ з Авдіївки ворог намагався перехопити ініціативу. Росіяни розраховували на те, що наші сили відступатимуть хаотично, виникнуть проблеми та буде втрачений зв'язок між підрозділами на місцях.

Про це сказав військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни намагалися прорвати лінію оборони в бік Вугледара. Наразі тривають дуже серйозні бої.

"Позиції на цьому напрямку до повної стабілізації так і будуть переходити з рук в руки", – зауважив Тимочко.

Він запевняє: на якомусь тактичному рівні будуть наші успіхи, але й російська армія буде отримувати певні тимчасові результати до моменту, поки вони вже не зможуть інерційно рухатися.

"А ми зі свого боку, коли вже буде стабілізовано робота на цьому напрямку, коли буде визначено завдання, буде зрозуміло скільки ще потрібно резервів, додаткових сил і засобів, щоб вирівняти цю ситуацію тому, що Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським", – наголосив Тимочко.

Нагадаємо, захоплення Авдіївки – початок нової наступальної кампанії російських окупантів. Саме тому ЗСУ потрібне поповнення озброєнням та людьми.

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