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Авіабомби, безпілотники та артилерія: Росія обстрілляла Сумщину, є травмовані (фото)
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів травмовано п’ятьох людей, поліція фіксує злочини РФ.
Упродовж доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Ворог застосовував авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети.
Про це повідомила поліція Сумської області.
У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника на приватне домоволодіння постраждали дві жінки віком 76 та 56 років.
У Ямпільській громаді ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
У Степанівській громаді внаслідок ворожих атак безпілотником травмовано 63-річного чоловіка.
У Середино-Будській громаді до медичного закладу звернулися 56-річний чоловік і 47-річна жінка. Вони отримали травми 23 жовтня, коли ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння.
На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів і збирають докази воєнних злочинів.
За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Раніше ми писали про те, що у Ворожбянській громаді Сумської області підірвався 17-річний хлопець. На щастя, юнак вижив.