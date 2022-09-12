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Авіація та артилерія "відмінусували" 40 росіян, чотири танки ворога та склад боєприпасів в Каховці

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Авіація та артилерія "відмінусували" 40 росіян, чотири танки ворога та склад боєприпасів в Каховці

Фото: Associated Press

Українською авіацією завдано три удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Вони були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів.

Узагальнені втрати ворога за бойовий день складають 40 росіян, 4 танки, ще 4 одиниці броньованої техніки, три самохідних гаубиці «Мста-С», склад боєприпасів в Каховці.

Нагадаємо, що у червні Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1093
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