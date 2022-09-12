Авіація та артилерія "відмінусували" 40 росіян, чотири танки ворога та склад боєприпасів в Каховці

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Вони були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, двох складів боєприпасів.

Узагальнені втрати ворога за бойовий день складають 40 росіян, 4 танки, ще 4 одиниці броньованої техніки, три самохідних гаубиці «Мста-С», склад боєприпасів в Каховці.

Нагадаємо, що у червні Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113.

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