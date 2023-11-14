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Авіаційний експерт розповів про підготовку пілотів, важливі нюанси та завдання на війні

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Авіаційний експерт розповів про підготовку пілотів, важливі нюанси та завдання на війні

Українські пілоти вже навчаються керувати винищувачами F-16 / Фото: Associated Press

Сучасна авіація вкрай потрібна нашим військовим для посилення контрнаступу й захисту українського неба.

Україна розраховує отримати приблизно 61 західний літак. Саме тому нам потрібно підготувати 100-120 пілотів.

Про це в ефірі телемарафону сказав аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Я колись казав, що пілота підготувати простіше і швидше, аніж технічного спеціаліста. Якщо ми розраховуємо на те, що ми отримаємо десь приблизно 61 літак, як мінімум, то нам для цього треба підготувати 100-120 пілотів. А на кожний літак технічних фахівців треба, мабуть, помножити на п’ять", – пояснив експерт.

Про можливості пілотів

За словами криволапа, сьогодні ми не потребуємо універсальних спеціалістів, які можуть "витворяти" все, що завгодно, в повітрі. Україна потрібні спеціалізовані пілоти, які зараз виконують ті конкретні місії, які потрібні нам зараз на фронті.

Так, мова йде про наступні завдання: ППО та підтримка наземних операцій, штурмові дії, захист лінії фронту, боротьба з літаками та вертольотами.

Нагадаємо, британський офіцер пояснив, чим винищувачі F-16 допоможуть на полі бою.

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Дата публікації
Перегляди
70
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