Авіаексперт пояснив, від чого залежить ефективне збиття «шахедів»

Shahed

Ефективна протидія російським ударним безпілотникам типу Shahed потребує не лише роботи мобільно-вогневих груп, а комплексної системи протиповітряної оборони та злагодженої взаємодії між усіма елементами ППО.

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення мобільно-вогневі групи ЗСУ демонстрували високу ефективність у боротьбі з ворожими дронами. Проте з часом російська армія змогла адаптуватися до їхньої роботи.

«З одного боку, дійсно проблема ефективної боротьби проти ворожих „шахедів“ полягає у мобільно-вогневих групах. Втім, варто дуже чітко розуміти, що мобільно-вогневі групи ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення показали це дуже якісно», — зазначив Криволап.

Він пояснив, що противник за роки війни вивчив принципи роботи МВГ та їхні позиції, оскільки місця розгортання таких підрозділів майже не змінювалися.

«Розташування мобільно-вогневих груп, хоча це секретний документ, але оскільки упродовж трьох років місця їхньої роботи майже не змінилися, то росіяни знають, де вони розташовуються. Адже МВГ не може виїхати будь-де, стати й почати стріляти», — пояснив експерт.

Криволап також звернув увагу на технічні та організаційні обмеження, з якими стикаються мобільно-вогневі групи під час виконання завдань.

За його словами, російські безпілотники почали змінювати профіль польотів, що значно ускладнило їх перехоплення.

«Ворожі БПЛА Shahed почали літати або на дуже низьких висотах, або дуже високо. І часто наші мобільно-вогневі групи не можуть їх дістати», — наголосив аналітик.

Він додав, що базове забезпечення МВГ є мінімальним. Армія надає автомобіль, кулемет і двох бійців, тоді як решта оснащення часто залежить від підтримки територіальних громад.

«Все інше — це територіальні громади. Але коли у мобільно-вогневих групах залишилось двоє з п’яти бійців, громади перестали виділяти кошти на тепловізори, системи прицілювання й виявлення», — зазначив Криволап.

У підсумку експерт наголосив, що мобільно-вогневі групи не здатні самостійно вирішити проблему протидії російським безпілотникам без інтеграції в єдину систему ППО.

«Мобільно-вогневі групи не можуть повністю розв’язувати питання збиття російських БПЛА», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив про посилення авіаційної компоненти Сил оборони України та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків.

Ми раніше інформували, що погодні умови, зокрема сніг та низька видимість, суттєво ускладнили роботу української протиповітряної оборони під час останньої атаки.