Авіаексперт пояснив, про що свідчить знищення РЛС ворога

Спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені. Про це свідчать удари України по станціях попередження про ракетний напад.

Про це сказав заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, якщо ми вражаємо ворожі РЛС, то робота російської ППО зовсім ніяка. Знищена станція "Вороніж-М", яка розташована під Орськом Оренбурзької області, – це система раннього попередження.

"Тобто ці системи передбачають раннє попередження про загрозу з застосування проти РФ ядерної зброї, балістичних і міжконтинентальних ракет. Все це російська РЛС повинна була бачити й сповістити військових, що проти них застосована зброя. "Вороніж-М" розташований південніше й дивиться в бік Китаю й Ірану", – пояснив Храпчинський.

Саме такі удари України, наголосив він, доводять: спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені. Адже росіяни навіть не можуть захистити такі стратегічно-важливі об'єкти, які передбачають перед собою попередження про можливість застосування будь-ким ядерної зброї. Крім того, системи радіолокаційного виявлення типу "Контейнер", яку раніше було знищено, дозволяли росіянам бачити певну ділянку території України.

"Тому, це є стратегічними ударами по іміджу й спроможностях РФ виявляти будь-що в повітряному просторі. Дедалі більше бачимо ударів по стратегічних об'єктах РФ, що дозволить більш якісно відпрацьовувати вже технікою західного зразка, коли нам дадуть на це дозвіл", – наголосив він.

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2024 року ЗСУ знищили 503 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14600 військових.

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