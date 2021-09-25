Авіакатастрофа АН-26 під Чугуєвом: захист екскомандувача Повітряних сил затягує передавання справи до суду

Зібрано 60 томів матеріалів.

За сім місяців і десять днів після авіакатастрофи літака АН-26 під Чугуєвом, у якій загинули 26 курсантів та офіцерів, слідство було завершено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генерально прокурорка Ірина Венедіктов.

За її словами, справа за пів кроку до суду. Слідство зібрало понад 60 томів матеріалів справи. У ній шестеро підозрюваних - це військові службові особи.

"Ці військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна. Зліт з "конвеєра" був не передбачений Керівництвом з льотної експлуатації. На борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути. Під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи", - зауважує генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що захист колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова затягує передавання до суду справи про катастрофу АН-26. Зокрема, він жодного разу не з’явився до ДБР і не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Крім того, його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення терміну для ознайомлення із матеріалами.

"Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними наразі всі потерпілі та їхні представники, четверо підозрюваних та їх захисники, один підозрюваний та його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення", - йдеться у її дописі.

20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних Сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Утім, через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду.

Нагадаємо, військовий Ан-26 впав і загорівся ввечері 25 вересня 2020 року під час заходу на посадку в місті Чугуєв під Харковом. На борту було 27 людей: 20 курсантів Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба та семеро членів екіпажу. Вижити на місці катастрофи вдалося двом курсантам, але наступного дня один з них помер у лікарні від важких опіків.

Слідчі розглядають різні версії причин катастрофи. Серед них технічна несправність, помилка екіпажу та неналежне технічне обслуговування. Відомо, що цей Ан-26 1977-го року випуску вже у жовтні 2020-го мали відправити на технічну перевірку.

Новини України: минає рік після трагедії з літаком біля Чугуєва, де загинули 26 людей

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