Авіакатастрофа гелікоптера в Броварах: які фейки поширює російська пропаганда

Після того, як вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС України, російська пропаганда створила кілька дезінформаційних “вкидів” щодо цієї авіакатастрофи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Фейк про “збиття гвинтокрила українською ППО”.

Це була одна з перших і найменш ймовірних версій. Жодного стороннього об'єкта в небі під час аварії не було зафіксовано, тому про жодне “влучання ракети” не може йтися.

Фейк про “неякісний” гвинтокрил, який закупив 2018 року колишній очільник МВС.

Усі гвинтокрили перед вильотом проходять технічний огляд. Якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт або замінили б на справний.

Фейк про "замовне" вбивство російськими спецслужбами.

Поширення цієї дезінформації мало викликати паніку та страх через беззахисність перед "великою Росією".

Фейкове “співчуття керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Цинічна маніпуляція полягає в тому, що найманці приватної армії Пригожина на лінії фронту продовжують вбивати українців.

Як повідомлялося раніше, СБУ розслідує аварію гелікоптера у Броварах, внаслідок якої загинуло 14 людей, серед яких були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Наразі у слідства є декілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко пообіцяв, що причини катастрофи у Броварах будуть встановлені якнайшвидше.

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