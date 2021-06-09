Авіакатастрофа MH17: слідча група відхилила покази свідків про запуск "Бука" з території України

Слідчі не знайшли підтверджень того, що "Бук" випустили з Амвросіївки.

Спільна слідча група, яка займалася розслідуванням авіакатастрофи MH17 у липні 2014 року на Донбасі, відхилила покази двох свідків.

Про це заявила суддя Гелейн Керстенс-Фокенс, повідомив у своєму Twitter кореспондент нідерландського De Telegraaf Саскія Беллеман.

Вони стверджували, що "Бук" нібито запустили збоку Амвросіївки, яка у липні 2014 року була під контролем українських військовослужбовців.

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Свідками виступала подружня пара, яка тоді проживала в окупованому Сніжному. Зараз вони мешкають на території Росії. За їхніми словами, вони бачили, як ракету запускали не з района Первомайського. Слідство наголошує, що згідно з цими свідченнями, місце запуску розташовувалося б занадто далеко від місця катастрофи літака.

Слідчі не знайшли підтверджень того, що "Бук" випустили з Амвросіївки. Натомість є підтвердження наявності щонайменше двох ракет на окупованій на території. Один, перебував на території області, але зник 17 липня 2014 року. За кілька днів до катастрофи супутникові знімки зафіксували його на військовому полігоні під Донецьком. Після катастрофи літака його не стало.

Крім того, російська сторона надіслала копії супутникових знімків місцевості в районі села Зарощенське, що під контролем України, на які нібито потрапив український "Бук". Але оригінали були нібито знищені. За даними слідчих, знімки були зроблені у проміжок часу від 30 травня до середи червня, в РФ стверджували, що вони датовані 14 липня 2014 року. Підробку визначили на основі зміни ландшафту.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, який у липні 2014 року летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 людей - це всі, хто був на борту.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

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