Авіакатастрофа на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування і обіцяє покарання

ДБР розслідує обставини зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині, внаслідок якого загинули три пілоти.

Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині, яка сталася 25 серпня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії", - кажуть в Бюро.

Там обіцяють, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

"Втрата кожного воїна - величезна втрата для усієї країни", - наголошують в ДБР.

Наразі відомо, що попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство. Однак наразі достеменно відомо, що серед загиблих пілотів був відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice.

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