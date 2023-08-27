Авіакатастрофа на Житомирщині: опублікували імена і фото трьох загиблих пілотів

Кожен із загиблих пілотів був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України.
25 серпня в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа, у якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".
Про це повідомляє бригада тактичної авіації м.Васильків у фейсбук.
Зазначають, що під час повномасштабної російської агресії кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.
Імена та прізвища загиблих пілотів
- Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.
- Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.
- Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "JUICE". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.
В ефрі телемарфону речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав, що повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося.
"Джус" був доволі відомий пілот і в ЗМІ, і в західній пресі. Це був пілот, який їздив до США, зустрічався з конгресменами, сенаторами, який тет-а-тет розповідав про потреби української авіації, про потреби в F-16. Це було рік тому. І потім він дуже активно включився в роботу нашої адвокаційної групи щодо надання Україні F-16. на різних напрямках вів багато проєктів. Тому "Джус" був дуже відомим в авіаційних колах", - розповідає про "Джуса".
Нагадаємо, дівчина "Джуса" опублікувала фото з шевроном загиблого льотчика, яке підписала лише одним словом.
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