Авіакатастрофа на Житомирщині: опублікували імена і фото трьох загиблих пілотів

25 серпня в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа, у якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".

Про це повідомляє бригада тактичної авіації м.Васильків у фейсбук.

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Зазначають, що під час повномасштабної російської агресії кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Імена та прізвища загиблих пілотів

Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

(мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі. Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

(проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "JUICE". 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Загиблі пілоти в авіакатастрофі на Житомирщині. ФОТО: бригада тактичної авіації м.Васильків

Загиблі пілоти в авіакатастрофі на Житомирщині. ФОТО: бригада тактичної авіації м.Васильків

Загиблі пілоти в авіакатастрофі на Житомирщині. ФОТО: бригада тактичної авіації м.Васильків

В ефрі телемарфону речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав, що повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося.

"Джус" був доволі відомий пілот і в ЗМІ, і в західній пресі. Це був пілот, який їздив до США, зустрічався з конгресменами, сенаторами, який тет-а-тет розповідав про потреби української авіації, про потреби в F-16. Це було рік тому. І потім він дуже активно включився в роботу нашої адвокаційної групи щодо надання Україні F-16. на різних напрямках вів багато проєктів. Тому "Джус" був дуже відомим в авіаційних колах", - розповідає про "Джуса".

Нагадаємо, дівчина "Джуса" опублікувала фото з шевроном загиблого льотчика, яке підписала лише одним словом.

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