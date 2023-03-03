Авіакатастрофа у Броварах із керівництвом МВС: "чорна скринька" розшифрована - Шмигаль

"Чорну скриньку" із гелікоптера, який розбився у Броварах із керівництвом МВС та екіпажем, розшифрували, а матеріали передали слідству. Результати розслідування будуть готові найближчим часом.

Про це під час засідання у п'ятницю, 3 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, "чорну скриньку" розшифрували у Франції. Усі матеріали із нього збережені та якісні.

"Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат", — сказав глава уряду.

Падіння гелікоптера ДСНС із керівництвом МВС на борту

Нагадаємо, авіакатастрофа у Броварах на Київщині сталася вранці 18 січня. Тоді загинуло все керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Через падіння гелікоптера загинуло 14 людей, з них четверо - цивільні.

З керівництвом МВС прощалися 21 січня в Українському домі. Зокрема, церемонію прощання відвідали президент Володимир Зеленський та перша леді Олена.

Служба безпеки відкрила справу. Розглядають кілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність судна; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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