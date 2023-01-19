Авіакатастрофа в Броварах: скільки людей залишаються в лікарнях та як допоможуть сім'ям загиблих

Унаслідок авіакатастрофи в Броварах на Київщині в лікарнях залишаються 16 постраждалих, серед них шестеро - діти. Інші поранені отримають лікування амбулаторно.

Про це 19 січня повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Родинам загиблих виділять матеріальну допомогу.

"Місце падіння гвинтокрила розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна та двері", - зазначив Кулеба.

Дітям із пошкодженого дитячого садочка організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах впав гвинтокрил ДСНС з 10 людьми на борту. Усі вони загинули. Серед жертв - керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Загалом у трагедії загинуло 14 людей, серед них одна дитина.

Крики, плач і стогін трагедія в Броварах в деталях

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