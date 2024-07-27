Авіакатастрофа в Харкові: курсант розбився під час навчального польоту

Під час навчального польоту у суботу, 27 липня, розбився літак К-10 Swift. Внаслідок катастрофи загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про трагедію повідомив навчальний заклад на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються", – йдеться у повідомленні.

На місці падіння навчального літака працюють слідчі, профільні експерти та фахівці Повітряних Сил ЗСУ.

Університет зазначив, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству та просить обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", – додав університет Повітряних Сил.

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