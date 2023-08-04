Авіакатастрофа з керівництвом МВС: суд обрав запобіжний захід усім підозрюваним

Четверо підозрюваних перебуватимуть у СІЗО, ще один – під домашнім арештом.

Печерський райсуд Києва 4 серпня обрав запобіжні заходи усім п’ятьом посадовцям ДСНС України у справі про авіакатастрофу, в якій загинуло керівництво МВС та супроводжувальні особи.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Так, суд обрав чотирьом фігурантам справи про авіакатастрофу з керівництвом МВС 18 січня 2023 року у Броварах запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Ще одному фігуранту – начальнику служби безпеки польотів – як запобіжний захід обране цілодобове перебування під домашнім арештом.

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Напередодні у вказаній справі працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Так, посадовцям Управління авіації ДСНС та Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Зауважимо, слідчі ДБР похвилинно відновили день катастрофи гелікоптера та розшифрували "чорні скриньки". Слідчі встановивши, що причиною аварії стали порушення правил безпеки польотів та службова недбалість, а не диверсія, яка була однією з версій під час розслідування.

Нагадаємо, в катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року загинув голова МВС Денис Монастирський та інше керівництво відомства. Внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитсадка загинули четверо жінок та малолітня дитина. Ще 31 людина зазнала поранень, серед яких 13 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це жах! Переговори пілотів перед катастрофою, в якій загинули Монастирський і Єнін. Дивись до кінця"

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