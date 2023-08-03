Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: у ДБР опублікували відео із останніми словами пілотів

На відео також видно, як низько летів вертоліт.

Державне бюро розслідувань опублікувало перемовини пілотів перед авіакатастрофою у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС. Останніми словами пілотів були про густий туман.

Фрагмент із "чорної скриньки" опублікували на Ютуб-каналі ДБР.

На записі чути розмову двох пілотів. Один із них каже: "Густий туман". Інший відповідає: "Так, туманчик такий щільний". Через декілька секунд після цих слів відбулося зіткнення.

На відео також видно, як низько летів вертоліт - над дахами житлових будинків.

Яка причина авіакатастрофи у Броварах

Нагадаємо, слідчі ДБР відновили похвилинно день катастрофи гелікоптера, а також розшифрували "чорні скриньки". Причиною стали складні погодні умови - густий туман.

Так, у січні у керівництва МВС був запланований візит до Харківської та Дніпропетровської областей. Для перевезення делегації посадовці ДСНС залучили гелікоптер, який чергував для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог закону. Гелікоптер не мав дозволів на виконання інших видів польотів.

Коли командир екіпажу готувався до польоту, йому не повідомили метеорологічні дані по всьому запланованому маршруту, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж гелікоптера не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

"Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", – описали події у ДБР.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Тоді загинуло керівництво МВС! Причина катастрофи гелікоптера у Броварах"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.