- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 1 хв
Авіаколапс у США, Трамп готується до зустрічі з Сі та Путіним: головні новини ночі 14 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 листопада 2026 року:
Авіаційний колапс у США: понад 13 тисяч рейсів затримали через масштабний збій Читати далі –>
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін можуть зустрітися наступного тижня: стала відома головна тема переговорів Читати далі –>
Авіарух у США відновили після масштабного збою: Трамп назвав причину колапсу Читати далі –>
Путін готує Україні важку весну: експерт розповів, на що Кремль розраховує після зимових ударів Читати далі –>
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: