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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Авіаколапс у США, Трамп готується до зустрічі з Сі та Путіним: головні новини ночі 14 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Аеропорт США

Аеропорт США / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 листопада 2026 року:

  • Авіаційний колапс у США: понад 13 тисяч рейсів затримали через масштабний збій Читати далі –>

  • Трамп, Путін і Сі Цзіньпін можуть зустрітися наступного тижня: стала відома головна тема переговорів Читати далі –>

  • Авіарух у США відновили після масштабного збою: Трамп назвав причину колапсу Читати далі –>

  • Путін готує Україні важку весну: експерт розповів, на що Кремль розраховує після зимових ударів Читати далі –>

  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>

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