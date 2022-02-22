Авіакомпанія AirBaltic скасувала всі нічні рейси між Латвією та Україною

AirBaltic скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси між Одесою та Ригою.

Латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до та з України. Водночас, авіакомпанія продовжить виконувати денні рейси з Києва до Риги та Вільнюса.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

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Так, через тимчасове призупинення польотів airBaltic скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси між Одесою та Ригою.

В авіакомпанії обіцяють зв'язатися з пасажирами вказаних рейсів та запропонувати їм перенести бронювання на інші рейси.

Крім того в airBaltic наголошують, що слідкуватимуть за ситацією в Україні і за необхідності коригуватимуть графік польотів.

"Безпека наших пасажирів та співробітників є головним пріоритетом airBaltic. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією і готова коригувати свій графік польотів за необхідності", — наголосили в авіакомпанії.

Як зазначається, цього тижня airBaltic все ж планує виконати денні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.

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