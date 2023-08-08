Авіакомпанія хоче відновити польоти з України: з якого міста і чи це реально

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти із аеропорту Ужгорода.

Про це повідомив avianews.com директор авіаперевізника В'ячеслав Геріга.

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Для польотів авіакомпанія готова застосувати два розроблені в Україні літаки Ан-148.

За словами Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з аеропорту Ужгород, якщо це буде визнано безпечним. Він зауважив, що а еродром впритул розташований до кордону Словаччини, тобто літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

"Аеропорт "Ужгород" розташований біля підніжжя Карпатських гір із боку Словаччини та відносно захищений із боку сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", — йдеться у заяві авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

Зазначається, якщо аеропорт "Ужгород" не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу, тобто здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, Роза Вітрів, Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

Що відомо по авіакомпанію Air Ocean Airlines

За відкритою інформацією, власником Ан-148, на яких літала Air Ocean Airlines, є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. Вони кілька років літали в авіакомпанії "Ангара" у Сибіру. 2021 року вони були ввезені в Україну. ДП "Антонов" допомогло відновити їхню льотну придатність. Тоді Air Ocean Airlines почала виконувати на них внутрішні рейси.

Після вторгнення Росії Володимир Зеленський запровадив санкції проти компанії Cyprus Aircraft Leasing 2. Директор авіаперевізника В'ячеслав Герига розповів, що авіакомпанія готова взяти в оренду Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.

Раніше повідомляли раніше, чи реально відновити цивільні авіаперельоти в Україні.

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