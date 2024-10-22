Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на польоти до Києва та Львова: що це насправді означає

Українська авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на регулярні рейси до Праги зі Львова та Києва. Стало відомо, коли вони можуть рощпочатись.

Державна авіаційна служба України надала компанії Supernova Airlines права на виконання регулярних міжнародних рейсів за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага. Згідно з наказом №789 від 21.10.2024, авіаперевізник зможе здійснювати до семи рейсів на тиждень за кожним напрямком з 1 листопада 2024 року на необмежений термін.

Про це стало відомо з наказу Державної Авіаційної Служби України №789 від 21.10.2024 та повідомлення "Нової пошти".

"Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи. Це важливий крок, адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС, а отже ще швидше доставляти ваші посилки! Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів", - повідомили в компанії.

У довгостроковій перспективі "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" планує розвивати далекомагістральні рейси з США до Європи та з Китаю до Європи.

Як пояснили ТСН.ua в компанії "Нова пошта", отримання комерційного дозволу на польоти є необхідною підготовчою роботою для швидкого відновлення авіасполучення після відкриття повітряного простору України.

"Аби мати змогу літати одразу по відкриттю повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, як тільки це стане процедурно можливим, тобто коли повітряний простір буде відкрито", - пояснили в компанії.

Зазначимо, що Supernova Airlines - це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

У травні 2023 року компанія здійснила свій перший авіарейс за маршрутом "Рига – Жешув – Рига" на літаку ATR 72, а 18 вересня 2024 року відбувся перший рейс на власному Boeing 737-800SF під прапором України.

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