Авіаперельоти в Україні: коли можливе відкриття

Авіасполучення / © УНІАН

Попри очікування українців, найближчими тижнями чи навіть місяцями аеропорти не відновлять роботу.

Про це заявив експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі телемарафону. За його словами, головним чинником залишається безпека.

Будь-яке рішення про відкриття повітряного простору має ухвалюватися лише після оцінки всіх ризиків і загроз.

Ключові умови для відновлення польотів

Долінце наголосив, що для відновлення авіаперельотів необхідно виконати кілька критичних умов:

Відновлення аеродромної інфраструктури — пошкоджені та зруйновані аеропорти повинні пройти відновлювальні роботи.

Підготовка персоналу — працівники авіаційної галузі мають отримати сертифікати та допуски для роботи.

Готовність авіакомпаній і пасажирів — перевізники повинні погодитися літати в умовах ризику, а пасажири — бути готовими користуватися авіатранспортом.

Крім цього, невирішеним залишається питання страхування авіаперевезень.

За словами експерта, українські аеропорти звітують, що персонал регулярно проходить перенавчання і готовий до роботи упродовж 1–2 місяців після ухвалення рішення про відновлення авіасполучення. Проте ключовим чинником залишається безпека, яка поки не дає можливості прогнозувати швидке відкриття.

Нові можливості для контролю неба

Долінце також зазначив, що на ситуацію може вплинути отримання Україною від Швеції радіолокаційних літаків ASC 890. Такі літаки дозволяють ефективніше контролювати повітряний простір, завчасно виявляти загрози та координувати роботу сил ППО.

Це може стати одним із факторів для перегляду рівня безпеки та поступового відкриття окремих аеропортів у майбутньому.

Нагадаємо, цього року вже порушувалося питання відкриття авіасполучення над Україною на тлі заяви мера Львова Андрія Садового. Він стверджував, що цьогоріч в Україні мають знову запрацювати кілька аеропортів, оскільки «для цього є технічні та інші можливості», однак не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.

Проте, за словами експерта з питань авіації Костянтина Криволапа, початок роботи аеропортів, який був анонсований мером Львова, є абсолютно неможливим через безпекову ситуацію в країні.

«Політичне рішення в питанні безпеки є неможливим. Політики не можуть заявити, що це буде безпечно. Як мер Львова може забезпечити безпеку від балістики без достатньо систем Patriot?» — підкреслив експерт.

Він додав, що з Міжнародною організацією цивільної авіації не можна «домовитися».