Авіарейс на параплані до Молдови скасовано: прикордонники затримали "пілота" без документів
Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.
На Хмельниччині 48-річний чоловік вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в Інтернеті за 500 євро.
Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.
"Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації — "на око", — зазначили у Держприкордонслужбі.
Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.
Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.
