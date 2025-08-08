ТСН у соціальних мережах

Авіарейс на параплані до Молдови скасовано: прикордонники затримали "пілота" без документів

Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.

Авіарейс на параплані до Молдови не вдався

Авіарейс на параплані до Молдови не вдався / © Державна прикордонна служба України

На Хмельниччині 48-річний чоловік вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в Інтернеті за 500 євро.

Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

"Для "зльоту" обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації — "на око", — зазначили у Держприкордонслужбі.

Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту.

Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.

