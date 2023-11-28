Авіатроща у Броварах: слідство встановило обставини смерті керівництва МВС – що загрожує підозрюваним

В авіакатастрофі у Броварах, окрім високопосадовців МВС загинула малолітня дитина і чотири жінки.

Слідство завершило досудове розслідування обставин авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року. Тоді у катастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС. Як зазначила речниця ДБР Тетяна Сап'ян, масштабне розслідування, яке тривало 10 місяців, наразі завершено, є підозрювані.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Ми розраховуємо, що після того, як підозрювані і потерпілі ознайомляться з матеріалами справи, обвинувальний акт буде направлено до суду, а результатом буде вирок суду", - каже Сап'ян.

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За її словами, після авіакатастрофи у Броварах було проведено десятки експертиз, допитано всіх свідків, проведено слідчі експерименти, похвилинно відновлено день аварії.

"Щоб 100% бути впевненими, до роботи долучалися, окрім наших професіоналів, іноземні експерти, представники французької компанії-розробника гелікоптера", - додала речниця ДБР.

П'ять підозрюваних посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, які обвинувачуються в службовій недбалості і порушенні правил безпеки польотів.

"У січні цього року у керівництва МВС був запланований візит до Харківщини і Дніпропетровщини. Незважаючи на внутрішні інструкції, вимоги законодавства, посадовці з Державної служби з надзвичайних ситуацій залучають до перевезення високоповажної делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні, аби реагувати на потенційні загрози в умовах воєнного стану на конкретній території – в Києві і Київській області. Повітряне судно не мало дозволів, щоб виконувати інші види польотів. Командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому запланованому маршруту. Також слідство встановило, що він не мав відповідних допусків і сертифікатів для польотів у негоду", - уточнила Сап'ян.

"Ці п'ятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, будуть незабаром відповідати перед законом у залі суду. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі", - сказала речниця ДБР.

Вона додала, що через погану погоду гелікоптер був змушений летіти дуже низько. Коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку – він різко піднівся вгору, втратив орієнтацію в просторі через погодні умови і намагався здійснити маневр обльоту. Після завершення маневру гелікоптер впав.

В авіатрощі у Броварах, окрім високопосадовців МВС загинула малолітня дитина і чотири жінки. 31 людина, з яких 13 дітей, отримали ушкодження.

Також вертоліт під час падіння пошкодив дитячий садок і сусідні будівлі, припарковані авто.

Нагадаємо, слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах.

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