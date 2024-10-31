Авіаудар по багатоповерхівці Харкова: рятувальники виявили тіло підлітка, але дістати не можуть

У Харкові під завалами багатоквартирного будинку на першому поверсі було виявлено тіло другої жертви російського обстрілу.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика. Він мешкав на першому поверсі зі своїми бабусею та дідусем, вони в момент влучання перебували в іншій кімнаті, а він – саме в тій кімнаті, куди обвалилися шість поверхів", - сказав він.

З його слів, рятувальники вже бачать тіло хлопчика, але дістати його важко, адже на ньому дуже важкі плити. Тож наразі вирішується питання, як його деблокувати.

"Скоріш за все, хлопчик вже загинув, оскільки багато часу перебуває під завалами, у нього дуже серйозні рани і немає ознак життя… Але констатувати біологічну смерть зможемо лише тоді, коли буде повне деблокування тіла, і медики його оглянуть", - зазначив Чубенко.

Крім того, за його інформацією, наразі постраждало 35 людей: 9 осіб в стані середньому та тяжкому, у одної людини – ампутація гомілки.

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Чубенко акцентував, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть до повного розбору завалів будинку.

"Також тут декілька квартир, які обвалилися… їх орендували, і у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там проживала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи перебували вони в квартирах в момент влучання. Тому будуть повністю розбирати завали. Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тому дуже складна операція з технічного боку. До того ж декілька панелей стін і підлоги будинку висять у повітрі над місцем, де працюють рятувальники", - додав він.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок влучання КАБ у багатоповерхівку загинув 12-річний хлопчик, щонайменше 34 осіб отримали поранення. Нічна атака РФ зруйнувала підʼїзд багатоповерхівки, розбір завалів ще триває. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

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