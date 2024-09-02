Авіаудар по Харкову: росіяни пошкодили один із вишів (фото)

Зафіксовано руйнування на спортивному майданчику вищого навчального закладу.

Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця бомбардування.

В одному з корпусів вишу вибуховою хвилею вибито шибки, пошкоджено аудиторії.

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Також зафіксовано руйнування на спортивному майданчику цього навчального закладу.

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Зокрема пошкоджень зазнала територія відкритого плавального басейну.

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки авіаудару по одному з вищих навчальних закладів у Харкові 2 вересня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

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