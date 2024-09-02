Авіаудар по Харкову: росіяни пошкодили один із вишів (фото)

Зафіксовано руйнування на спортивному майданчику вищого навчального закладу.
Внаслідок ворожого авіаудару, якого російська терористична армія завдала по Харкову в понеділок, 2 вересня, пошкоджено один з вищих навчальних закладів обласного центру.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця бомбардування.
В одному з корпусів вишу вибуховою хвилею вибито шибки, пошкоджено аудиторії.
Також зафіксовано руйнування на спортивному майданчику цього навчального закладу.
Зокрема пошкоджень зазнала територія відкритого плавального басейну.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
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