Авіаудар по Харкову: кількість постраждалих знову зросла, деталі про руйнування (фото)

Згорілі через атаку на Харків авто / © ДСНС

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Через російську атаку на Харків керованими авіабомбами 24 липня кількість постраждалих зросла до 37. Були пошкоджені 20 житлових будинків. З наслідками ударів борються понад 100 рятувальників.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

Терехов зазначив, що під час денної атаки на Харків росіяни вдарили по густозаселеному мікрорайону двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. В цей момент надворі були люди. На щастя, минулося без жертв. Водночас кількість постраждалих зросла до 37.

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Через ворожі удари у Шевченківському та Холодногірському районах пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних. За попередніми даними, вибухова хвиля вибила 612 вікон.

Окрім того, через удар утворилася вирва на дорожньому покритті. Згоріли сім автомобілів, ще 18 машин були пошкоджені. Зазнав руйнувань виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля комунального підприємства та його склад.

«Окремо зазначу, що поруч була електрична підстанція. На щастя, її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам», — написав мер у телеграм-каналі.

До ліквідації наслідків російської атаки на Харків залучені понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС, піротехнічні та кінологічні розрахунки. Психологи ДСНС допомогли понад 50 людям.

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Наслідки атаки на Харків 24 липня / © Ігор Терехов, мер Харкова

Наслідки атаки на Харків 24 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харків 24 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харків 24 липня / © ДСНС

Наслідки атаки на Харків 24 липня / © ДСНС

Нагадаємо, 24 липня вдень російська армія вдарила по центру Харкова двома КАБами. Були пошкоджені будинки та авто, виникли пожежі.

Повідомлялося про 24 постраждалих, серед яких опинилася і 10-річна дівчинка.