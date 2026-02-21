- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Авіаудар по Сумах: знищені будинки, поранена дитина (фото)
Жителі міста Суми пережили пекельну ніч. За останніми даними, троє поранених.
Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми. Серед поранених є дитина.
Про це повідомили у поліції.
«Унаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу», — йдеться у повідомленні.
За останніми даними, поранення отримали троє осіб, серед них дитина віком 5 та неповнолітній 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами. У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.