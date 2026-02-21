Авіаудар по Сумах: знищені будинки, поранена дитина (фото)

Наслідки атаки

Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми. Серед поранених є дитина.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу», — йдеться у повідомленні.

За останніми даними, поранення отримали троє осіб, серед них дитина віком 5 та неповнолітній 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами. У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.