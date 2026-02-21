ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Авіаудар по Сумах: знищені будинки, поранена дитина (фото)

Жителі міста Суми пережили пекельну ніч. За останніми даними, троє поранених.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми. Серед поранених є дитина.

Про це повідомили у поліції.

«Унаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

За останніми даними, поранення отримали троє осіб, серед них дитина віком 5 та неповнолітній 17 років, а також 70-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами. У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie