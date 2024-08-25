Авіаудар по Сумщині: ворог зруйнував житловий будинок, є жертви

У неділю, 25 серпня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині.

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За попередньою інформацією, терористична атака російської армії спричинила смерть та поранення мирних громадян.

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У Сумській ОВА уточнили, що під час авіаудару пролунало три вибухи.

На місці обстрілу працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

“Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги”, - закликає громадян місцева влада.

Лічені хвилини без загрози обстрілу! Ситуація на Сумщині

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, внаслідок чого 7 людей постраждали.

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