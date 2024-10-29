Авіаудар по житлових будинках в Харкові: кількість загиблих зросла

Пізно ввечері 28 жовтня російська армія здійснила авіаудар по приватному сектору в Основ'янському районі Харкова. Кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок атаки було повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та чотири автомобілі.

"З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих (дві жінки та двоє чоловіків). Аварійно-рятувальні роботи тривають", - наголосили у ДСНС.

Міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що о 02:51 по місту було здійснено удар ракетою-гібридом "Грім-Є1".

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову - бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосив мер.

Наслідки атаки росіян по Харкову. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області