Авіаудар росіян по Торецьку: з-під завалів будинку врятували двох людей (відео)

Одна людина загинула після ворожої атаки.
Увечері 30 листопада російські війська завдали авіаційного удару по місту Торецьк Донецької області.
Про це повідомили в ДСНС.
Ворог влучив у приватний будинок, мешканці якого опинилися під завалами. Одна людина внаслідок ворожої атаки загинула.
Під час аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС та Нацполіції витягли з-під завалів живими двох постраждалих людей. Загалом постраждало троє осіб.
“Роботи завершено”, - повідомили в ДСНС.
Це вже другий обстріл Торецька цього дня. Приблизно о 10:30 ранку російські окупанти здійснили мінометний обстріл і поцілили у житловий квартал. Тоді було поранено трьох людей, що чекали на гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, у четвер, 30 листопада, російські терористичні війська атакували населені пункти на визволеній від окупантів території Херсонської області. Серед цивільних багато поранених, є загиблі.
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