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Авіаудар російської армії у Київській області: загинуло четверо цивільних

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Армія агресора атакувала мирне населення.

Російська армія нанесла авіаудар по Мар'янівці Вишгородського району Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації. За інформацією ОДА, понад 15 людей отримали поранення.

"На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар'янівці та Гаврилівці. У Мар'янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях", - розповів голова КОДА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у Миколаївській області обстріляли українських захисників: є поранені. Потерпілих серед цивільних немає.

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