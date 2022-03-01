Авіаудари, артобстріли, ракети та бомби окупантів зруйнували житлові будинки та цивільні об'єкти: ситуація у Харкові

1 березня внаслідок ворожих дій російських окупантів загинули 17 людей, десятки - отримали травми.
Протягом 1 березня російські окупанти наносять авіаудари та обстрілюють з артилерії мирні житлові квартали Харкова. Бомби, ракети і снаряди влучили в житлові будинки та цивільні об’єкти. Виникло безліч пожеж та руйнацій. Загинули люди. Багато хто отримав поранення.
Про наслідки ворожих дій в місті повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Близько 8-ї ранку ворожі ракети потрапили в будівлю Харківської обласної державної адміністрації, що спричинило руйнації в будівлі та забрало життя щонайменше 7 осіб. 24 особи зазнали травм, 11 з яких наразі знаходяться у важкому стані. Це лише попередні дані. Серед травмованих - 1 дитина. Рятувальники надавали допомогу у рятуванні постраждалих, розбиранні завалів та діставали з під них постраждалих та тіла загиблих. Залучались 4 пожежні автоцистерни, автомобіль першої допомоги, САРМ-Л, а також 2 одиниці комунальної техніки. Наразі роботи по розбірці конструкцій призупинені через постійні обстріли та ймовірність повторних авіаударів", - повідомляють рятувальники.
Також від початку доби зафіксовано 44 виїзди рятувальників ДСНС на гасіння пожеж. Найбільша з них трапилась у Харкові на пр. Новобаварському, 95. Там ворожа ракета потрапила у житловий 5-типоверховий будинок. За попередніми даними, загинуло 8 осіб, 6 травмовано. О 13:21 рятувальні підрозділи вирушили на ліквідацію вогню. Залучено 6 пожежних автоцистерн, 2 аварійно-рятувальні автомобілі САРМ-Л, 1 автодрабина. Вогнеборцями було врятовано 38 чоловік. Ліквідація пожежі триває.
Крім того, рятувальники здійснили 9 виїздів на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувались пожежами. Також до рятувальників надійшло 33 заявки про знаходження боєприпасів, що не вибухнули.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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