Авіаудари, артобстріли, ракети та бомби окупантів зруйнували житлові будинки та цивільні об'єкти: ситуація у Харкові

1 березня внаслідок ворожих дій російських окупантів загинули 17 людей, десятки - отримали травми.

Протягом 1 березня російські окупанти наносять авіаудари та обстрілюють з артилерії мирні житлові квартали Харкова. Бомби, ракети і снаряди влучили в житлові будинки та цивільні об’єкти. Виникло безліч пожеж та руйнацій. Загинули люди. Багато хто отримав поранення.

Про наслідки ворожих дій в місті повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Близько 8-ї ранку ворожі ракети потрапили в будівлю Харківської обласної державної адміністрації, що спричинило руйнації в будівлі та забрало життя щонайменше 7 осіб. 24 особи зазнали травм, 11 з яких наразі знаходяться у важкому стані. Це лише попередні дані. Серед травмованих - 1 дитина. Рятувальники надавали допомогу у рятуванні постраждалих, розбиранні завалів та діставали з під них постраждалих та тіла загиблих. Залучались 4 пожежні автоцистерни, автомобіль першої допомоги, САРМ-Л, а також 2 одиниці комунальної техніки. Наразі роботи по розбірці конструкцій призупинені через постійні обстріли та ймовірність повторних авіаударів", - повідомляють рятувальники.

Також від початку доби зафіксовано 44 виїзди рятувальників ДСНС на гасіння пожеж. Найбільша з них трапилась у Харкові на пр. Новобаварському, 95. Там ворожа ракета потрапила у житловий 5-типоверховий будинок. За попередніми даними, загинуло 8 осіб, 6 травмовано. О 13:21 рятувальні підрозділи вирушили на ліквідацію вогню. Залучено 6 пожежних автоцистерн, 2 аварійно-рятувальні автомобілі САРМ-Л, 1 автодрабина. Вогнеборцями було врятовано 38 чоловік. Ліквідація пожежі триває.

Крім того, рятувальники здійснили 9 виїздів на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувались пожежами. Також до рятувальників надійшло 33 заявки про знаходження боєприпасів, що не вибухнули.