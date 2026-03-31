Аврора передала фонду «Повернись живим» 15 млн грн на 15 пікапів для Армійської авіації

Реклама

У березні 2026 року мережа мультимаркетів «Аврора» відзначила своє 15-річчя масштабною кампанією. Ключовою подією стала передача 15 млн грн на підтримку фонду «Повернись живим» для закупівлі 15 пікапів Nissan Navara, переданих чотирьом бригадам і командному пункту Армійської авіації.

«Для „Аврори“ важливо, щоб допомога військовим була практичною та своєчасною. Передані кошти — це відповідь на щоденні потреби підрозділів. Це можливість забезпечити швидкість пересування і виконання завдань там, де це найбільше потрібно. Ми розглядаємо таку підтримку як прояв щирої вдячності кожному, хто сьогодні захищає нашу країну», — зазначила Альона Жигура, керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності мережі мультимаркетів «Аврора».

Армійська авіація — це Сухопутні війська, але на вертольотах. Вони проривалися в оточений Маріуполь, гнали ворога під Києвом та звільняли Зміїний. Але за кожною операцією у небі — стоїть велика робота з землі.

Реклама

Армійська авіація виконує бойові завдання у повітрі, проте ефективність її роботи значною мірою залежить від наземної логістики. Пікапи використовуватимуть для перевезення передових авіаційних навідників, які визначають цілі та координують роботу бойових гелікоптерів.

Як пояснюють військові, саме мобільність на землі дозволяє швидко доставляти фахівців на позиції, куди не може дістатися звичайний транспорт. Це напряму впливає на точність ударів і результативність операцій.

«Для ефективного ураження ворожої піхоти чи наземної техніки льотному екіпажу потрібна інформація від передових авіаційних навідників. А щоб їм швидко дістатись позицій, де звичайний транспорт може застрягти — допомагають пікапи«, — розповідають в Армійській авіації.

Для мережі мультимаркетів «Аврора» підтримка Сил оборони України, а також зборів і фондів, що допомагають захисникам, є невід’ємною частиною корпоративної соціальної відповідальності. Компанія системно донатить та інвестує в ініціативи, які підсилюють військових, розширюють їхні можливості та, найважливіше, зберігають життя. Це послідовна позиція відповідального бізнесу, який усвідомлює свою роль у спільній боротьбі й щодня робить внесок у безпеку країни.