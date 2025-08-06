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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Аврора» в рамках Atlas Festival передала понад 6 млн гривень на захист українського неба Новини компаній

Мережа мультимаркетів «Аврора» стала офіційним партнером Atlas Festival 2025 та передала 6 353 244 гривень на “Збір №13» на проєкт «Дронопад» Фонду «Повернись живим».

«Аврора» в рамках Atlas Festival передала понад 6 млн гривень на захист українського неба

Atlas Festival 2025 тривав з 18 по 20 липня в столичному ТЦ BLOCKBUSTER MALL. В дні фестивалю на території ТЦ мережа «Аврора» створила WOW-простір — велику зону розваг та відпочинку. Від «Аврори» гостей зустрічали чотири креативні фотозони, інтерактивний квест із пошуком WOW-артефактів, зона швидкого перекусу, мультимаркет із WOW-товарами, лаунж-зони для відпочинку, мейк-зона, станція підзарядки та арки свіжості. А також багато подарунків від партнерів «Аврори». 

На сцені «Аврори» в середині BLOCKBUSTER MALL відвідувачі слухали улюблених виконавців, зокрема, Курган & Agregat, DREVO, Dantes, Yaktak. 

Ще однією фішкою фестивалю став пакет «Аврори», створений спеціально для Atlas Festival. До речі, макет ексклюзивного пакету був однією з фотозон. Пакет з унікальним дизайном продавався до кінця липня в магазинах мережі  «Аврора», одна  гривня з покупки пакету йшла на проєкт «Дронопад» Фонду «Повернись живим». Також до 31 липня 2025 року в усіх магазинах мережі «Аврора» тривала спецпропозиція: 1 гривня з обраних товарів від партнерів передана на проєкт «Дронопад». 

«Atlas Festival 2025 — це про натхнення, єдність і важливі сенси. Ми в «Аврорі» віримо, що простір щастя має поєднувати і радість, і допомогу. Як і Atlas  Festival, ми надихаємо, об’єднуємо та підтримуємо. Саме тому долучились до «Збору №13» — для нас це не просто участь у фестивалі, а спосіб зробити внесок в нашу перемогу», — коментує бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора» Поліна Лендєл.

В мережі переконані, що сьогодні кожна подія, івент, фестиваль мають нести благодійну складову. Соціальна відповідальність «Аврори» закладена у корпоративних цінностях компанії. Підтримка проєктів та зборів, які рятують життя та наближають нас до перемоги — це цінність, яку «Аврора» поділяє з мільйонами своїх клієнтів. 

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