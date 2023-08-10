Австралійська компанія відправляє українським бійцям найелітніші гвинтівки для випробувань: фото

За підтримки Міністерства оборони Австралії компанія Thales відправила до України обмежену кількість штурмових гвинтівок на початку липня. Це відбулося в рамках комплексного пакету озброєння та боєприпасів, наданого австралійським підрозділом Thales.

Про це повідомляє MilitaryLeak.

Зазначається, щл штурмові гвинтівки калібру 5,56 мм та 7,62 мм передали українським військовим для оцінки її ефективності та корисності для потенційних закупівель у майбутньому.

Щоб продемонструвати свою технологічну досконалість і можливості, Thales готується представити ACAR на оборонній виставці DSEI, запланованій на вересень цього року у Великій Британії. Тим часом, поточні дискусії з потенційними міжнародними замовниками відображають зростаючий інтерес до ACAR на світовій арені.

Протягом першої половини 2023 року Thales зосередилася на вдосконаленні ланцюжка постачання ACAR. Thales активно займається розширенням міжнародного бізнесу через свої закордонні представництва з метою вивчення експортних можливостей у військовому, напіввійськовому та правоохоронному секторах.

Протягом поточного року Thales спільно з Wedgetail Industries працювала над розробкою високоякісної австралійської штурмової гвинтівки масового виробництва. Партнерство принесло свої плоди, оскільки перші продажі ACAR були здійснені місцевим правоохоронним органам. Компанія Thales очікує на подальші замовлення від правоохоронних органів у найближчій перспективі. Крім того, зброя ACAR наразі проходить випробування у різних правоохоронних органах Австралії на рівні штатів та федерального рівня.

Нова австралійська бойова штурмова гвинтівка (ACAR) буде призначена для задоволення потреб Австралійських сил оборони (ADF), правоохоронних органів та експортних замовників. ACAR була ретельно розроблена, щоб відповідати актуальним та прогнозованим технічним вимогам до штурмових гвинтівок типу AR.

Бойова штурмова гвинтівка ACAR / Фото: MilitaryLeak

Її характеристики включають міцність, надійність та економічність, що робить її привабливим варіантом для виробництва в Австралії. Thales передбачає, що такий підхід призведе до оптимізації процесів, скорочення термінів виробництва і комплексних пакетів підтримки, подібних до домовленостей, досягнутих з Австралійськими силами оборони.

Вперше представлений на виставці Сухопутних військ 2022 року, стандартний ACAR має патрон 5,56 мм НАТО, а також пропонується під набій 7,62 мм і 300 Blackout. Майбутня версія під набій 6,8 мм знаходиться на завершальній стадії кваліфікації. Зі стволом довжиною 12 дюймів (305 мм), регульованим затвором та сумісністю з глушниками, 5,56-мм ACAR має довжину 730 мм зі складеним затвором та вагу 2,7 кг у розрядженому стані.

Ємність магазину складає від 20 до 30 набоїв. Зброя оснащена кованим стволом з хромованим покриттям, кованими верхньою та нижньою ствольними коробками з алюмінієвого сплаву 7075-T6 з анодованим покриттям, а також повнорозмірною планкою Пікатінні на верхній ствольній коробці. Наразі компанії Lithgow Arms та Wedgetail беруть участь у спіральній розробці платформи ACAR, яка включає в себе індивідуальні варіанти, що відповідають вимогам кінцевого користувача, а також інтеграцію зброї з цифровими підсистемами Thales, такими як прилади нічного бачення, що кріпляться на планку.

Нагадаємо, бійці 3 окремої штурмової бригади, які діють на Бахмутському напрямку, провели успішну операцію, під час якої виявили значну кількість зброї, що належала російським загарбникам. Однак найбільшим здивуванням для українських військових стало виявлення гвинтівки Мосіна, яка використовувалася російською імперією наприкінці 19 століття.

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