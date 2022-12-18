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Австрійський парламент визнав Голодомор "жахливим злочином радянської влади"

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Австрійський парламент визнав Голодомор "жахливим злочином радянської влади"

Фото: Посольство України в Данії (Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark) Facebook

Також австрійські парламентарі заявили про використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України

Австрійський парламент прийняв постанову, у який визнав Голодомор 1932-1933 в Україні років "жахливим злочином" сталінського режиму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засідання Національної ради Австрії депутати одноголосно проголосували за документ "Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення".

У постанові згадується відзначення 90-х роковин Голодомору, кий названо "жорстоким голодом", зумисно та систематично спровокованим радянською владою проти населення, переважно проживаючого на території України.

Крім того, у постанові австрійського парламенту вказується, що у ті часи цей злочин радянської влади був проігнорований світовою спільнотою, а одним з небагатьох людей, який відкрито протестував проти Голодомору, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

Всі партії парламенту заявили про своє визнання "жахливого злочину Голодомору" та підтримали його внесення у перелік найбільших злочинів 20-го століття для аналізу та осмислення минулого.

Крім того, у документі згадується про "використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців та закликав інші організації і країни взяти з них приклад.

Також ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців.

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Дата публікації
Перегляди
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