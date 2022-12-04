Автівка нанизалася на відбійник: на Житомирщині у страшній ДТП загинув водій (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Болярки Березівської громади.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault Megane, 36-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та наїхав на колесовідбійник. Після цього транспортний засіб зіткнувся з електроопорою.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Водій загинув на місці події. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.

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