Автівка нанизалася на відбійник: на Житомирщині у страшній ДТП загинув водій (фото)

Чоловік загинув на місці аварії.
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Болярки Березівської громади.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault Megane, 36-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та наїхав на колесовідбійник. Після цього транспортний засіб зіткнувся з електроопорою.
Водій загинув на місці події. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.
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