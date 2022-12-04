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Автівка нанизалася на відбійник: на Житомирщині у страшній ДТП загинув водій (фото)

Автівка нанизалася на відбійник: на Житомирщині у страшній ДТП загинув водій (фото)

Чоловік загинув на місці аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Болярки Березівської громади. 

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault Megane, 36-річний житель м. Житомира, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався з керуванням та наїхав на колесовідбійник. Після цього транспортний засіб зіткнувся з електроопорою.

© ГУНП в Житомирській області
Фото: ГУНП в Житомирській області

Водій загинув на місці події. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.

Нагадаємо:

  • У Хмельницькій області трапилася смертельна ДТП під час зіткнення двох автівок. У результаті ДТП водій автомобіля Кіа та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка отримали травми і були госпіталізовані.
  •  У Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.
  • На трасі Одеса-Рені, неподалік села Утконосівка, зіткнулися два бензовози. Один водій загинув, іншого госпіталізували з тяжкими травмами.
  • На автодорозі "Київ-Чоп", поблизу селища Олесько Золочівського району, сталася смертельна ДТП. Зіткнулися дві автівки, загинули водії. 

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Аваріі та ДТП
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